В Кремле полагают, что в Румынии не было явного фаворита в предвыборной гонке за место лидера страны.

В Москве рассказали о том, что явное отсутствие фаворитного кандидата в Бухаресте сказалось на том, что в президентской гонке румынии победил тот, кто победил. Соответствующее заявление от 19 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, на территории Румынии состоялся второй тур выборов президента. После обработки 100 процентов голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что мэр города Бухареста Никушор Дан набирает 53,6 процентов голосов избирателей, в то время как у лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - только 46,4% процентов поддержки. Симион в настоящее время признал свое поражение на выборах главы государства.

Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии.

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