В Кремле заметили, что визит иностранного гостя из Вашингтона не ожидался в мае.

Вмешательство французского Елисейского дворца и других европейских стран во внутренние дела стран-членов коллективного Брюсселя не является новостью для Москвы. Соответствующее заявление от 19 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал сообщение в социальной сети от Павла Дурова, который рассказал о попытке давления на Telegram в преддверии выборов в президенты Румынии.

То, что европейские страны - Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран - это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сооснователь мессенджера Павел Дуров в воскресенье, 18 мая, сообщил в посте о том, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По словам россиянина, просьба исходила от некоего западноевропейского правительства. Позже эксперт уточнил, что на самом деле просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Павел Дуров добавил, что "категорически отказался" от предложения.

Песков опроверг, что Уиткофф якобы планировал прилететь в майские праздники.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ