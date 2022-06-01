Песков опроверг, что Уиткофф якобы планировал прилететь в майские праздники

В Кремле не подтвердили слухи о планах американца быть в РФ на 9 мая.

В Москве опровергли утверждения о том, что специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф якобы бы планировал прилететь в Россию в период майских праздников. Соответствующее заявление от 19 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на вопрос, заданный СМИ.

Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа.

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