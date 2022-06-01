Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле раскрыли время запланированного дистанционного контакта между главой РФ и лидером США.

В Москве высказались о предстоящем телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и американским коллегой, представителем республиканской партии США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление от 19 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что общение между политиками из белого дома и Кремлем запланировано на 17 часов вечера по местному времени. Эксперт добавил, что обсуждение важно на фоне недавно прошедших в Стамбуле мирных переговоров с украинской делегацией.

В пять часов состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный. По результатам разговора, конечно, дадим максимально возможное сообщение Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского, но с важным условием.

Фото и видео: Telegram / ТАСС