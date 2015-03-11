Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского, но с важным условием

По итогам встречи в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна при достижении сторонами определенных договорённостей.

Такая встреча как результат работы двух сторон при достижении определенных договоренностей возможна. Мы считаем ее возможной Дмитрий Песков

При этом Песков акцентировал, что ключевое значение при подписании любых документов будет иметь вопрос о том, кто именно с украинской стороны уполномочен ставить подпись.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможных переговоров между Россией и Украиной. Ранее обе стороны неоднократно выдвигали различные условия для организации саммита глав государств.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Стамбуле завершилась встреча делегаций РФ и Украины.

Видео: ТАСС