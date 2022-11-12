Брошенный тепловоз обнаружен у железной дороги в Ленобласти

РЖД и транспортная прокуратура начали проверку бесхозного локомотива.

В Ленинградской области на станции Семрино был обнаружен брошенный тепловоз, находившийся без присмотра рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения обстоятельств появления локомотива в бесхозном состоянии. Основное внимание уделяется соблюдению законодательства о безопасности эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

РЖД уже организовала мероприятия по эвакуации подвижного состава с места обнаружения. Одновременно проверяется, каким образом тепловоз оказался оставленным у железной дороги и не представлял ли угрозу для движения поездов и безопасности граждан.

Фото: СЗТП