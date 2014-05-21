Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможных попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом он рассказал в ходе заседания коллегии ФСБ России.
По словам главы государства, эту тему уже могли осветить ранее в СМИ. Он уточнил, что речь идет о возможном подрыве российских газовых систем по дну Черного моря.
Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами.
Владимир Путин, президент РФ
Отметим, что газопровод "Турецкий поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.
Видео: официальный сайт президента России
