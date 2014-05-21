Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

По словам главы государства, эту тему уже могли осветить ранее в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможных попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом он рассказал в ходе заседания коллегии ФСБ России.

По словам главы государства, эту тему уже могли осветить ранее в СМИ. Он уточнил, что речь идет о возможном подрыве российских газовых систем по дну Черного моря.

Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Владимир Путин, президент РФ

Отметим, что газопровод "Турецкий поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.

Видео: официальный сайт президента России