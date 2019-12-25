Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент почтил память погибших воинов минутой молчания.

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания, после чего прозвучал гимн России. В церемонии также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, военнослужащие Минобороны и Росгвардии.

Перед возложением цветов Путин обратился к гражданам с праздничным поздравлением. Президент подчеркнул, что 23 февраля — один из самых значимых государственных праздников, символ народной любви к защитникам и гордости за армию и флот.

Из поколения в поколение мы бережно храним память о каждой странице ратной летописи Отечества. Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали своё место в строю рядом с боевыми товарищами. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. "Мы чтим эту священную сплочённость и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы", — подчеркнул он.

Фото: kremlin.ru

Особые слова президент адресовал участникам специальной военной операции. "Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей — колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества", — заявил Путин.

Президент также обозначил приоритеты развития Вооружённых Сил, среди которых — укрепление ядерной триады, повышение боеготовности и мобильности всех родов войск, разработка перспективных систем. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра.

Ранее Piter.TV сообщал, что цветы возложили к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" в День защитника Отечества.

Фото: kremlin.ru