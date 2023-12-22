Пешеходов у станции "Приморская" сбил "умный" трамвай "Довлатов"

Предварительно, по словам водителя "Довлатова", у трамвая с искусственным интеллектом (ИИ) отказали тормоза.

Днем 12 апреля на пересечении Наличной улицы и Новосмоленской набережной в Петербурге трамвай сбил пешеходов. Оказалось, что виновником ДТП стал "умный" трамвай "Довлатов", который проходил обкатку.

По данным городских СМИ, пострадали три человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Двоих мужчин доставили в Елизаветинскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Предварительно, по словам водителя "Довлатова", у трамвая с искусственным интеллектом (ИИ) отказали тормоза. Ранее о трамвае в Смольном сообщали то, что он должен останавливаться в случаях, когда водитель теряет концентрацию или на путях оказывается человек.

По факту аварии прокуратура Василеостровского района Петербурга проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел, поставлены на контроль. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Kia Rio сбила 17-летнюю девушку на Богатырском проспекте.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга