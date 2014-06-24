Скоро в Петербурге начнет курсировать "умный" трамвай

Если водитель заснет, то трамвай остановится. Также он резко самостоятельно затормозит, если возникнет риск столкновения с пешеходом.

В Петербург прибыл "умный" трамвай "Витязь-М". Скоро он начнет курсировать по городу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Вагон оборудован асинхронными тяговыми двигателями и системами активной помощи водителю. Эта модель умеет сама регулировать температуру в салоне в зависимости от температуры воздуха за бортом. Ппресс-служба правительства Петербурга

Транспорт умеет принимать решение о снижении скорости. Если водитель заснет, то трамвай остановится. Также он резко самостоятельно затормозит, если возникнет риск столкновения с пешеходом.

Ранее на Piter.tv: курсирующие между Петербургом и Крымом поезда будут временно ходить по новому расписанию из-за ремонта на Керченском мосту.

Фото:Телеграм / Правительство Петербурга