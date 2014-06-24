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Скоро в Петербурге начнет курсировать "умный" трамвай
Сегодня, 19:28
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Скоро в Петербурге начнет курсировать "умный" трамвай

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Если водитель заснет, то трамвай остановится. Также он резко самостоятельно затормозит, если возникнет риск столкновения с пешеходом.

В Петербург прибыл  "умный" трамвай "Витязь-М". Скоро он начнет курсировать по городу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Вагон оборудован асинхронными тяговыми двигателями и системами активной помощи водителю. Эта модель умеет сама регулировать температуру в салоне в зависимости от температуры воздуха за бортом.

Ппресс-служба правительства Петербурга

Транспорт умеет принимать решение о снижении скорости. Если водитель заснет, то трамвай остановится. Также он резко самостоятельно затормозит, если возникнет риск столкновения с пешеходом.

Ранее на Piter.tv: курсирующие между Петербургом и Крымом поезда будут временно ходить по новому расписанию из-за ремонта на Керченском мосту.

Фото:Телеграм / Правительство Петербурга

 

Теги: технологии, трамвай, транспорт, умный трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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