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Курсирующие между Петербургом и Крымом поезда будут временно ходить по новому расписанию из-за ремонта на Керченском мосту
Сегодня, 9:37
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Курсирующие между Петербургом и Крымом поезда будут временно ходить по новому расписанию из-за ремонта на Керченском мосту

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Изменения появятся 11 декабря.

На Керченском мосту продолжаются работы после взрыва. Из-за ремонта переправы поезда, курсирующие по маршруту "Петербург – Симферополь", будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщили в  пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс". 

Изменения появятся 11 декабря. Добавим, что новый график движения введут для составов, которые перевозят пассажиров, по маршруту "Петербург – Севастополь", "Москва – Симферополь", "Омск – Симферополь". Также изменится расписание для поезда, который ходит из Адлера в Симферополь.

Ранее на Piter.tv: с 3 по 6 ноября движение пригородных электричек изменится.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: гранд сервис экспресс, крым, поезда, ремонт на крымском мосту, транспорт, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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