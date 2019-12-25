Курсирующие между Петербургом и Крымом поезда будут временно ходить по новому расписанию из-за ремонта на Керченском мосту

Изменения появятся 11 декабря.

На Керченском мосту продолжаются работы после взрыва. Из-за ремонта переправы поезда, курсирующие по маршруту "Петербург – Симферополь", будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Изменения появятся 11 декабря. Добавим, что новый график движения введут для составов, которые перевозят пассажиров, по маршруту "Петербург – Севастополь", "Москва – Симферополь", "Омск – Симферополь". Также изменится расписание для поезда, который ходит из Адлера в Симферополь.

Ранее на Piter.tv: с 3 по 6 ноября движение пригородных электричек изменится.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД