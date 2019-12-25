С 3 по 6 ноября движение пригородных электричек изменится

Будут запущены дополнительные поезда.

В период длинных выходных, связанных с предстоящим Днём народного единства, изменится расписание электричек. Поезда будут курсировать по новому графику с 3 по 6 ноября. Об этом сообщили в Online47.

В четверг, 3 ноября, электрички будут ходить по расписанию пятницы. А 4 и 5 ноября - по графику субботы. 6 ноября поезда будут курсировать по расписанию воскресенья.

Добавим, что 4 ноября пустят дополнительные электрички. На маршрут выйдут поезда № 7406 "Дача Долгорукова – Тихвин", № 6379/6380 "Кириши – Будогощь" и № 6135 "Будогощь – Кириши".

Ранее на Piter.tv: "Ночь искусств" в Ленобласти пройдет 3 и 4 ноября.

Фото: Piter.tv