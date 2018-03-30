"Ночь искусств" в Ленобласти пройдет 3 и 4 ноября

Жителей региона приглашают посмотреть спектакль, послушать народную музыку и принять участие в обрядах.

Поклонники музеев, театров и музыки смогут 3 и 4 ноября посетить фестиваль "Ночь искусств". Мероприятие посвящено традициям народов России. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

В Киришском музее научат правильно свататься на примере обряда захожского сватовства, а Лодейнопольский музей поможет в осмыслении христианской веры и представит охотникам за впечатлениями работы одного из представителей петербургского андеграунда — Вячеслава Забелина. Админка Ленобласти

В саду Дома-музея Николая Римского-Корсакова в Тихвине жители региона смогут послушать песни из детства знаменитого композитора.

В Доме станционного смотрителя в Выре гости увидят аудиовизуальный спектакль по одноименной повести Александра Пушкина, записанный актерами Театра "На Литейном".

Ранее на Piter.tv: в бывшем соборе Доминиканского монастыря в Выборге началась консервация.

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