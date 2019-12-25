На объекте планируется демонтировать деградировавшую кладку, укрепить штукатурный слой, на фасад будут установлены сетки.

В бывшем соборе Доминиканского монастыря в Выборге началась консервация. На объекте культурного наследия XV-XIX веков специалисты завершили расчистку первого яруса и прилегающей территории, выполнили устройство строительных лесов. Сейчас продолжаются работы по вычинке кирпичной кладки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Работы на соборе "Чёрных братьев" в Выборге организованы в рамках заключённого в этом году контракта Минкультуры России на проведение первоочередных противоаварийных работ на 56 объектах культурного наследия.

На объекте планируется демонтировать деградировавшую кладку, укрепить штукатурный слой, на фасад будут установлены сетки.

Ранее в Ленинградской области благоустроена набережная реки Вьюн. В новом пространстве обустроены прогулочные дорожки, высажены ели, сирень и кизильник, установлены высокие парковые светильники и наземные прожекторы.

Фото: правительство Ленобласти