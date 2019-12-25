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В Ленинградской области благоустроена набережная реки Вьюн
Сегодня, 16:05
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В Ленинградской области благоустроена набережная реки Вьюн

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Реализация масштабного проекта проводилась в два этапа: в 2021 и 2022 году. 

В Ленинградской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроена набережная реки Вьюн. Общая площадь благоустроенной территории – более 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

В новом пространстве обустроены прогулочные дорожки, высажены ели, сирень и кизильник, установлены высокие парковые светильники и наземные прожекторы. Вдоль реки расположены скамьи и парковые диваны, столики для игры в шахматы, шезлонги, качели, перголы, спорткомплекс, пространство для барбекю и фотозоны.

Реализация масштабного проекта проводилась в два этапа: в 2021 и 2022 году. В  2023 году в Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: благоустройство, набережная
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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