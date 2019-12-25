В 2023 году в Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств

В среду, 5 октября, на проспекте Ленина в Тосно открылась новая пешеходная зона. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, который провёл осмотр объекта, к 2023 году в регионе готовятся обновить более 100 общественных пространств.
Территорию благоустроили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Теперь для жителей города доступны велодорожка с парковками, скамейки и качели. В общественном пространстве провели озеленение и украсили тропинки тротуарной плиткой.
Программу по благоустройству в регионе продлили на следующий год, подчеркнул Дрозденко.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подготовили программу туристического развития региона.
Фото: Правительство Ленобласти
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