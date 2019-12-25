В Ленобласти подготовили программу туристического развития региона

Основные инициативы в рамках проекта "Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма" намерены завершить к 2025 году.

Программа "Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма" представлена в 47-ом регионе. Подобности об инициативах, связанных с туризмом, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По словам руководителя, программа включает как средние, так и крупные туристические объекты. Большинство из проектов планируют подготовить к 2025 году: в частности, речь идёт о 3-х туристско-рекреационных комплексах, развитии в регионе автотуризма и велоинфраструктуры, создании новых маршрутов на природных территориях.

Цой добавил, что направление является одним из ведущих для экономики Ленобласти на данный момент, поскольку на него определённо будет спрос.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в пятёрку рейтинга Минэкономразвития по поддержке социальных НКО.

Фото: Piter.TV