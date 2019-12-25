Ленобласть вошла в пятёрку рейтинга Минэкономразвития по поддержке социальных НКО

Ещё в 2020-ом году регион занимал 23-е место в списке.

Ленобласть заняла пятое место в рейтинге регионов с самой большой поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства по версии Минэкономразвития РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что ещё в 2020-ом регион занимал 23-е место в топе. В прошлом году он стал уже 11-ым, а сейчас поднялся на 6 строчек.

В рейтинге МЭР учитываются как уровень допустимости региональных НКО в конкурсах и получению грантов, так и развитие социального предпринимательства в целом.

Ранее мы сообщили о том, что площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти.

Фото: Правительство Леноласти