Ленобласть вошла в пятёрку рейтинга Минэкономразвития по поддержке социальных НКО

Ленобласть заняла пятое место в рейтинге регионов с самой большой поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства по версии Минэкономразвития РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что ещё в 2020-ом регион занимал 23-е место в топе. В прошлом году он стал уже 11-ым, а сейчас поднялся на 6 строчек.
В рейтинге МЭР учитываются как уровень допустимости региональных НКО в конкурсах и получению грантов, так и развитие социального предпринимательства в целом.
Ранее мы сообщили о том, что площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти.
Фото: Правительство Леноласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все