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Площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти
Сегодня, 9:53
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Площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти

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Также дорожники проложат 1,5 км дороги на трассе Санкт-Петербург — Кировск до поворота на Мгу. 

К концу 2023 года между Кировском и Палово-на-Неве в Ленобласти планируется построить новую переправу через реку Мойка. На данный момент для сооружения уже подготовлена площадка, сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона. 

Участок уже расчищен от деревьев и кустарников. Сейчас дорожные специалисты занимаются обустройством основания дороги, а также колодцев ливневой канализации и подходов к новому мосту. 

В завершении в Кировском районе появится не только новый мост, но и будет проложено 1,5 км дороги на трассе Санкт-Петербург — Кировск до поворота на Мгу. Эти меры помогут снизить увеличившуюся с годами интенсивность движения. 

Ранее мы сообщили о том, что в школах Ленобласти проверят антитеррористическую безопасность.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: дорожное строительство, кировский район, ленинградская область, мост через мойку
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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