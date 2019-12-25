Площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти

Также дорожники проложат 1,5 км дороги на трассе Санкт-Петербург — Кировск до поворота на Мгу.

К концу 2023 года между Кировском и Палово-на-Неве в Ленобласти планируется построить новую переправу через реку Мойка. На данный момент для сооружения уже подготовлена площадка, сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Участок уже расчищен от деревьев и кустарников. Сейчас дорожные специалисты занимаются обустройством основания дороги, а также колодцев ливневой канализации и подходов к новому мосту.

В завершении в Кировском районе появится не только новый мост, но и будет проложено 1,5 км дороги на трассе Санкт-Петербург — Кировск до поворота на Мгу. Эти меры помогут снизить увеличившуюся с годами интенсивность движения.

Ранее мы сообщили о том, что в школах Ленобласти проверят антитеррористическую безопасность.

Фото: Правительство Ленобласти