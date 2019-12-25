В школах Ленобласти проверят антитеррористическую безопасность

В учреждениях протестируют системы охраны и связи.

В понедельник, 3 октября, власти Ленинградской области приняли решение о проверке антитеррористической безопасности всех школ региона. Об этом сообщили во время аппаратного совещания в Доме правительства Ленобласти.

В ходе мероприятий специалисты проверят системы охраны и связи учреждений. Для педагогов и других работников школ проведут дополнительный инструктаж. Выявленные нарушения будут устранять совместно с сотрудниками Росгвардии.

Проверки решили провести в связи с обеспокоенностью текущим состоянием системы охраны школ. Как сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, полноту и качество исполнения этих обязанностей возьмут на себя руководители образовательных учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти