Штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти

Организация будет оказывать психологическую, юридическую и адресную помощь.

В 47-ом регионе свои двери открыл штаб Всероссийской акции взаимопощи мобилизованным и их семьям #Мывместе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Координатором организации выступает Ресурный добровольческий центр. В ней приняли участке свыше 50 региональных НКО. Они окажут самим мобилизированным и их близким психологическую, юридическую и адресную помощь, а такж помогут с часто возникающими проблемами, в частности – организуют досуг для детей и передержку для домашних любимцев. С военнослужащими будут связываться через спецпредставителя по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергея Мачинского.

По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, жители 47-ого региона обращаются за помощью к НКО ещё с начала спецоперации на Украине.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских мобилизационных пунктах начали работать нотариусы.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти