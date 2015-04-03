В петербургских мобилизационных пунктах начали работать нотариусы

Специалисты помогают разобраться с документацией перед отправкой на службу.

Нотариусы приступили к работе в мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти Специалисты помогут разобраться с документацией, необходимой для отправки на службу. Об этом сообщил председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Специалист сообщил, что с просьбой о выездных приемах к нему обратились сами резервисты на прошлой неделе. С ними будут работать представители Нотариальных палат Петербурга и Ленобласти собрали наиболее актуальные вопросы и готовы содействовать в оформлении бумаг.

Бельский добавил, что с мобилизованных не будут взымать пошлины за предоставленные услуги.

Ранее мы сообщили о том, что глава Петербурга поручил помочь семьям мобилизованных.

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