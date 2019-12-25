Глава Петербурга поручил помочь семьям мобилизованных

С семьями призывников должны пообщаться главы районов города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил связаться с семьями мобилизованных и узнать, в какой помощи они нуждаются. Об этом он заявил накануне, 1 октября, во время визита в в учебный центр Военной академии связи имени Буденного, где проверил качество питания и бытовые условия. Отметим, что на этой площадке проходят подготовку новобранцы из Северной столицы, Карелии и Коми.

С семьями призывников должны связаться главы районов города. От районных социальных и медицинских служб требуется оперативное оказание поддержки в каждой ситуации.

Напомним, что всем призывникам, которые получили повестку в рамках частичной мобилизации, выплатят единоразово 100 тыс. рублей. Их детям предоставят бесплатный путевки в детские лагеря. Кроме того, дети мобилизованных имеют право на прием в образовательные учреждения без очередей, бесплатное питание в школах. За поездки на транспорте тоже им платить не нужно.

Ранее на Piter.tv: в пункт сбора мобилизованных в Петербурге доставили дополнительное снаряжение.

Фото: Piter.tv