Российские войска поразили военные объекты в портах Одессы и Ильичевска

Цели на Украине были уничтожены высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Минувшей ночью российские военнослужащие продолжили наносить удары по портам Украины, которые используют для доставки грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, в портах Одессы и Черноморска целью ударов стали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для ВСУ. Под обстрел также попали цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, российские военные поразили ударными беспилотниками четыре морских судна в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский".

В Минобороны России ранее сообщили, что российские подразделения систематически наносят мощные удары возмездия по ВПК и ТЭК Украины. В первых числах июля высокоточным оружием были поражены объекты инфраструктура на военных аэродромах в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Фото: Минобороны РФ