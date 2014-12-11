В Минобороны России сообщили об ударе возмездия по ВПК и ТЭК Украины.

Российские Вооруженные силы в ответ на атаки властей с Банковой улицы нанесли массированный ракетный удар по украинской территории. Соответствующими данными с журналистами поделились от 6 июля представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном военном ведомстве федерального правительства уточнили, что нашими силами были поражены предприятия оенно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, местная инфраструктура на военных аэродромах в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Сегодня ночью Вв ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.... сообщение от Минобороны России

Марочко: ВСУ рискуют попасть в окружение под Славянском.

Фото: Минобороны России