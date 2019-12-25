Литва обязала въезжающих из России артистов осуждать СВО

Декларация будет предназначена для россиян, которые планируют посетить страну для участия в публичных мероприятиях.

Власти Литвы будут требовать граждан России и Белоруссии, которые въезжают в страну, осуждать действия РФ в Украине. Об этом сообщило агентство BNS.

В литовском МИД изданию объяснили, что новое требование вводят для тех россиян и белорусов, кто въезжает в страну для выступлений в сферах образования, культуры и спорта. При отказе подписать декларацию путь в республику будет закрыт.

Вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии МИД Литвы

Предположительно, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Также в министерстве внутренних дел предложили ввести запрет для россиян на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и военных полигонов.

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