В пункт сбора мобилизованных в Петербурге доставили дополнительное снаряжение

Город позаботится о детях военнослужащих.

В пункт сбора мобилизованных в учебном центре Военной академии связи им. Буденного в Петербурге привезли дополнительное снаряжение. В данной части подготовку проходят новобранцы из города на Неве, Карелии и Республики Коми.

Губернатор города Александр Беглов сегодня, 1 октября, посетили центр. Он проверил бытовые условия, качество питания и обстановку в пункте сбора. Глава города напомнил, что Северная столица выплатит мобилизованным петербуржцам по 100 тыс. рублей единоразово.

Беглов пообещал позаботиться и о семьях военнослужащих. Их дети будут приняты в школы и детские учреждения без очереди. Кроме того, в образовательных учреждениях они получат бесплатное питание, матерей воспитанников детских садов освободят от оплаты. Дети получат путевки в детские лагеря.

Ранее на Piter.tv: военнослужащие и курсанты смогут посещать Эрмитаж бесплатно.

Фото: Вконтакте / Минобороны РФ