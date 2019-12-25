Военнослужащие и курсанты смогут посещать Эрмитаж бесплатно

Важно взять с собой паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Военнослужащие и курсанты теперь смогут посещать Эрмитаж бесплатно. Кроме того, вход в музей остается свободным для Ветеранов боевых действий, сотрудников музеев и членов творческих союзов РФ (художников, дизайнеров, архитекторов), а также для членов Международного Совета музеев (ICOM). Воспользоваться льготой можно с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Льготные категории граждан могут бесплатно сходить в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода во все дни работы.

Оформить билет можно в кассе либо на сайте Эрмитажа. Этой же опцией могут воспользоваться инвалиды I и II групп, колясочники, дети-инвалиды и т. п. Важно взять с собой паспорт и документ, подтверждающий льготу.

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Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж