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Военнослужащие и курсанты смогут посещать Эрмитаж бесплатно
Сегодня, 19:17
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Военнослужащие и курсанты смогут посещать Эрмитаж бесплатно

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Важно взять с собой паспорт и документ,  подтверждающий льготу.

Военнослужащие и курсанты  теперь смогут посещать Эрмитаж бесплатно. Кроме того, вход в музей остается свободным для Ветеранов боевых действий, сотрудников  музеев и членов творческих союзов РФ (художников, дизайнеров, архитекторов), а также для членов Международного Совета музеев (ICOM). Воспользоваться льготой можно с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа. 

Льготные категории граждан могут бесплатно сходить в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода во все дни работы.

Оформить билет можно в кассе либо на сайте Эрмитажа. Этой же опцией могут воспользоваться инвалиды  I и II групп, колясочники, дети-инвалиды и т. п. Важно взять с собой паспорт и документ,  подтверждающий льготу.

Ранее на Piter.tv: в Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: бесплатный вход, музей, пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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