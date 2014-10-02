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В Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви
Сегодня, 13:16
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В Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви

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Посетители узнают о вкладе лютеран в историю Петербурга.

Сегодня, 1 октября, открывается выставка , посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви на Кирочной улице. Посетителям расскажут, как менялось здание в разные периоды истории страны. Отметим, что объект существует с дореволюционных времен. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Гости узнают о всех аспектах жизни религиозного центра. Ее судьба во многом схожа с историей России. 

Посетители узнают о вкладе лютеран в историю Петербурга. Кроме того, им расскажут об известных прихожанах церкви. 

Ранее на Piter.tv: при новом храме в Красносельском районе откроется социальный центр.

Фото: Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны / Надежда Цимерман

Теги: анненкирхе, выставка, искусство, история церкви, религия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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