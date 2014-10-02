В Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви

Сегодня, 1 октября, открывается выставка , посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви на Кирочной улице. Посетителям расскажут, как менялось здание в разные периоды истории страны. Отметим, что объект существует с дореволюционных времен. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Гости узнают о всех аспектах жизни религиозного центра. Ее судьба во многом схожа с историей России.
Посетители узнают о вкладе лютеран в историю Петербурга. Кроме того, им расскажут об известных прихожанах церкви.
Ранее на Piter.tv: при новом храме в Красносельском районе откроется социальный центр.
Фото: Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны / Надежда Цимерман
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