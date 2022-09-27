При новом храме в Красносельском районе откроется социальный центр

Комплекс включает верхний храм имени святого Димитрия Солунского, нижний храм святого благоверного князя Вячеслава Чешского и центр помощи "Дом под куполом".

В жилом микрорайоне "Балтийская жемчужина" возводят уникальный храм имени святого Димитрия Солунского. Его особенность: в здании церкви будет работать социально-реабилитационный центр "Дом под куполом". Каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сможет обратиться за психологической и юридической помощью. Центр будет размещаться в отдельном здании, которое расположено при храме.

В социальном центре у нас будут проходить занятия с психологом, которые будет оплачивать приход, также мы надеемся получать гранты от комитета по социальной политике на этот вид деятельности. Также у нас будет работать ИЗО-студия, хоровой класс и языковая школа, так как храм строится в новом микрорайоне, и здесь есть острый дефицит социального обеспечения. Сергий Кубышкин, священник, настоятель храма

Храм строится на народные пожертвования, а также при помощи ктитора Вячеслава Заренкова. Весной в храме завершили монолитные работы, летом на звонницу установили 13 колоколов с изображением икон. Сейчас идет работа над кирпичной облицовкой и установкой внутренних инженерных сетей, окон, кровли.

Очень сложно оценить стройку в деньгах, потому что зачастую жертвуют не деньгами: кто-то пожертвовал арматуру, кто-то – бетон, кто-то помог с рабочими. И благодаря таким кирпичикам, я имею в виду "духовным кирпичикам", происходит стройка храма. Сергий Кубышкин, священник, настоятель храма

В одном из помещений храма уже проводятся богослужения, молебны и таинства крещения. До конца года планируют установить центральный купол диаметром 30 метров, его собирают из 1536 фрагментов-чешуек. Также разрабатывается проект художественного убранства: стены храма будут украшены росписью и мозаиками, которые создаются в мастерской "Тавр".

Инициатором строительства комплекса стал благотворительный фонд "Рейс 9268", объединяющий семьи жертв авиакатастрофы рейса 7к9268 на Синайском полуострове. Трагедия произошла 31 октября 2015 года.

Фото, видео: Piter.TV