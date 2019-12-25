Что посетить в Санкт-Петербурге: главные достопримечательности "Северной столицы"

Санкт-Петербург не обойти даже за месяц, но успеть посмотреть все главные достопримечательности города за несколько дней все же можно попробовать. Приготовьтесь гулять по набережным, рассматривать дворцы и соборы, заглядывать в музеи.

Все это прекрасно, полезно и вдохновенно. Однако город на Неве – это не только история и архитектура, старые улочки и набережная. Есть особая достопримечательность Санкт-Петербурга, которая про активный отдых, веселье, современные и разнообразные развлечения. О ней мы расскажем чуть позже.

Что посетить в Санкт-Петербурге

Если вы впервые приехали в Северную столицу, куда сходить в Санкт-Петербурге и с чего начать знакомство с городом. Если у вас в приоритете культурная программа, то начать, разумеется, стоит с классики.

Эрмитаж

Не был в Эрмитаже – не был в Санкт-Петербурге. Это один из символов города и крупнейших художественных музеев мира. Само здание Зимнего дворца уже заслуживает отдельной прогулки: парадные интерьеры, огромные залы и роскошное оформление впечатляют не меньше музейных коллекций.

Петропавловская крепость

Именно отсюда фактически началась история города. Крепость была основана Петром I в 1703 году. Сегодня это большой историко-архитектурный комплекс на Заячьем острове, где можно гулять, смотреть на Неву и просто отдыхать душой.

Исаакиевский собор

Один из самых узнаваемых архитектурных памятников Петербурга. Даже если не планировать длительную экскурсию внутри, стоит увидеть собор снаружи, а при возможности подняться на колоннаду, откуда открывается впечатляющая панорама центральной части города.

Спас на Крови

Храм Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови, легко узнать по ярким разноцветным куполам и мозаичному оформлению. Он особенно эффектно выглядит с набережной канала Грибоедова.

Петергоф

Если позволяет время, выделите целый день на поездку в Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль знаменит прежде всего своими фонтанами, садами и видами на Финский залив. Это один из тех маршрутов, который особенно хорошо подходит для первой поездки.

Невский проспект

Невский – не просто улица, а один из базовых маршрутов для знакомства с городом. Здесь стоят исторические здания, кафе, магазины, храмы. По Невскому приятно просто гулять без строгого плана, периодически сворачивая на соседние улицы.

Прогулка по рекам и каналам

Хотите посмотреть на Петербург с необычного ракурса? Значит, самое время отправиться на водную прогулку. С воды хорошо видны фасады исторических зданий, мосты и знаменитые петербургские набережные. Особенно атмосферно такие прогулки проходят в вечернее время.

Санкт-Петербург – это не только музеи и старинные здания

Классический Петербург действительно впечатляет. Но если провести в городе несколько дней, постоянно ходить по музеям и историческим местам, все смешается в один "исторический" калейдоскоп. Особенно если путешествие проходит всей семьей или компанией друзей, где у каждого свои представления об идеальном отдыхе.

Поэтому маршрут вполне можно разбавить современными развлечениями. Один из наиболее интересных вариантов – MazaPark. В Санкт-Петербурге работают два парка сети: на Бухарестской и Байконурской. Это большие крытые пространства, где собраны развлечения на любой вкус, от аттракционов и боулинга до виртуальной реальности и компьютерных игр.

Здесь не нужно выбирать одно развлечение на весь вечер. Концепция парка предполагает единый входной билет с безлимитным доступом к аттракционам и игровым зонам.

И детям, и взрослым будет весело. Пока шумная компания ребят увлечена играми, взрослые могут сыграть в бильярд, боулинг, а то и просто посидеть за столиком в кафе или баре. Именно поэтому парк часто выбирают как место проведения детских праздников, чтобы и взрослые не скучали.

Чем заняться в MazaPark

Развлечений действительно много, поэтому можно легко провести несколько часов, переключаясь с одного формата на другой.

В парках есть зоны с аттракционами, боулингом, роллердромом, лазертагом, виртуальной реальностью, игровыми автоматами и другими активностями. Также доступны PlayStation, компьютерные зоны и 5D-кинотеатр. Набор конкретных локаций может отличаться в зависимости от парка.

Отдельно стоит отметить боулинг. Например, в MazaPark на Бухарестской есть 38 дорожек, причем игра входит в концепцию безлимитного билета.

Еще один плюс – формат посещения. Парк работает допоздна: по текущему расписанию в будни он открыт с 12:00 до 06:00, а в выходные – с 10:00 до 06:00. При этом посетители могут оставаться до закрытия независимо от времени входа. Фактически парк работает круглосуточно.

Есть разные варианты билетов, в том числе тарифы для школьников, студентов, а также семейные тарифы. Также на сайте представлены варианты с дополнительными условиями, включая формат "всё включено" с едой и напитками. Для туристов предусмотрены специальные предложения и скидки, условия которых стоит проверять перед посещением.

Почему такой вариант – мастхэв для туристической программы

У Петербурга есть одна приятная особенность. Здесь легко составить программу на совершенно разный вкус. Утром можно гулять по историческому центру, днем отправиться в музей или дворцовый комплекс, а вечером переключиться на активные развлечения.

Именно поэтому современный парк развлечений может стать хорошим дополнением к классической поездке. Не обязательно выбирать между "посмотреть город" и "хорошо провести время", так как в Петербурге можно сделать и то, и другое.

MazaPark – это выбор для компаний друзей и семей, когда хочется совместить разные активности в одном месте. Пока одни выбирают боулинг или роллердром, другие могут отправиться на аттракционы, лазертаг или в зону виртуальной реальности.

А еще это хороший вариант на случай, если погода внезапно решила испортить планы. Для Петербурга такой запасной сценарий точно не будет лишним.

Перед посещением стоит посмотреть актуальное расписание, цены на билеты и действующие акции, в том числе специальные предложения для туристов, на официальном сайте MazaPark. Так можно заранее выбрать подходящий тариф и понять, какой из двух парков удобнее включить в свой маршрут.

Фото: Piter.tv (архив)