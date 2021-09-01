Туристы из Китая выбрали главные достопримечательности Петербурга

Туристы из Китая продолжают активно посещать Санкт-Петербург. Самыми популярными местами среди китайских путешественников стали крейсер "Аврора", Эрмитаж и музей-заповедник "Царское Село".
Гендиректор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина рассказала, что для иностранных гостей обновили китайскую версию официального туристического портала Visit Petersburg. На сайте появилась информация о достопримечательностях города и пригородов, ресторанах русской и китайской кухни, а также других полезных сервисах для путешественников.
По данным аналитического отчета "Турбарометр Санкт-Петербурга", в 2025 году турпоток из Китая в город составил около 235 тыс. человек. За первые 6 месяцев 2026 года пассажиропоток из Китая в аэропорт Пулково вырос на 18 % и достиг 103 тыс. человек.
Дополнительным фактором роста интереса к поездкам стало продление безвизового режима между Россией и Китаем. Действие соглашения, введенного в 2025 году, продлили до 31 декабря 2027 года.
Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".
Фото: Piter.TV
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