Бастрыкину представят доклад по факту ДТП с "умным" трамваем "Довлатов" в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту аварии с участием "умного" трамвая "Довлатов" на Наличной улице в Петербурге, произошедшей 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления Бобкову О. В. представить доклад о ходе доследственной проверки и всех установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Напомним, в пятницу, 12 апреля, трамвай, проходивший обкатку, сбил пешеходов. В результате ДТП пострадали мужчины в возрасте 22 лет и 41 года, 46-летняя женщина. Петербуржцев выписали из Елизаветинской больницы в день аварии, последнюю госпитализировали с травмой головы.

По поручению губернатора Петербурга была создана экспертная комиссия для выяснения причин этого ДТП. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что на Полюстровском проспекте произошло массовое ДТП с тремя иномарками.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга