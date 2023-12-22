На Полюстровском проспекте произошло массовое ДТП с тремя иномарками

По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Утром 14 апреля у дома 54 по Полюстровскому проспекту произошла массовая авария с участием трех иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что автомобиль Kia Cerato под управлением 61-летнего водителя, двигаясь от Менделеевской улицы, поворачивал налево во двор. В тот же момент оттуда выезжала машина Volkswagen Tiguan, за рулем которой находилась 36-летняя женщина.

С поворачивающей иномаркой Kia Cerato столкнулся автомобиль BMW, двигавшийся на большой скорости по проспекту. Kia Cerato от удара отбросило в выезжающую со двора машину Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП пострадал 27-летний водитель BMW, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на КАД от отлетевшей "запаски" пострадал подросток.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга