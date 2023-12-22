На Невском проспекте столкнулись три автомобиля

В результате аварии пострадала управлявшая "малолитражкой".

Вечером 12 февраля у дома 79 по Невскому проспекту произошло ДТП. Столкнулись три машины, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

23-летняя водительница Porsche Macan при выполнении перестроения не справилась с управлением и столкнулась с "малолитражкой", после чего вылетела на встречную полосу движения и въехала в еще одну иномарку.

В результате аварии пострадала управлявшая "малолитражкой". Специалисты оказали ей помощь на месте происшествия.

Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: на остановке в Петроградском районе автобус толкнул 73-летнюю петербурженку.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти