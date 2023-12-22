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На Невском проспекте столкнулись три автомобиля
Вчера, 23:47
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На Невском проспекте столкнулись три автомобиля

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В результате аварии пострадала управлявшая "малолитражкой".

Вечером 12 февраля у дома 79 по Невскому проспекту произошло ДТП. Столкнулись три машины, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

23-летняя водительница Porsche Macan при выполнении перестроения не справилась с управлением и столкнулась с "малолитражкой", после чего вылетела на встречную полосу движения и въехала в еще одну иномарку. 

В результате аварии пострадала управлявшая "малолитражкой". Специалисты оказали ей помощь на месте происшествия.

Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: на остановке в Петроградском районе автобус толкнул 73-летнюю петербурженку.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп массовое, дтп на невском проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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