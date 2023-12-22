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На остановке в Петроградском районе автобус толкнул 73-летнюю петербурженку
Сегодня, 22:16
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На остановке в Петроградском районе автобус толкнул 73-летнюю петербурженку

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По словам пожилой женщины, она упала и ударилась головой.

В Петербурге днем 12 февраля на остановке общественного транспорта, находящейся на углу Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны, рейсовый автобус толкнул 73-летнюю пенсионерку. Об этом стало известно Piter.TV. 

По словам пожилой женщины, она упала и ударилась головой. Петербурженке диагностировали ушибы мягких тканей правой надбровной области носа и подбородочной области, ее состояние удовлетворительно.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов водитель Kia сбил школьника.

Фото: Piter.TV

Теги: аварии с автобусами, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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