На остановке в Петроградском районе автобус толкнул 73-летнюю петербурженку

По словам пожилой женщины, она упала и ударилась головой.

В Петербурге днем 12 февраля на остановке общественного транспорта, находящейся на углу Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны, рейсовый автобус толкнул 73-летнюю пенсионерку. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пожилой женщины, она упала и ударилась головой. Петербурженке диагностировали ушибы мягких тканей правой надбровной области носа и подбородочной области, ее состояние удовлетворительно.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

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Фото: Piter.TV