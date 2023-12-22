На проспекте Ветеранов водитель Kia сбил школьника

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом почек, в состоянии средней степени тяжести, в Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице.

Утром 11 февраля у дома 69 по проспекту Ветеранов 47-летний водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина двигался в направлении от улицы Лени Голикова к улице Козлова. При проезде регулируемого пешеходного перехода на "желтый" сигнал светофора он наехал на 15-летнего школьника, пересекавшего дорогу на "красный".

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом почек, в состоянии средней степени тяжести, в Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице.

Управлявший машиной к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2023-2024 гг. привлекался восемь раз. Один – по ст. 12.9, еще один – по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что авария на Колпинском шоссе стала причиной пробки на Софийской улице.

Видео: Piter.TV