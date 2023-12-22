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Авария на Колпинском шоссе стала причиной пробки на Софийской улице
Сегодня, 19:05
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Авария на Колпинском шоссе стала причиной пробки на Софийской улице

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Судя по комментариям в "Яндекс.Навигаторе", пробка на Софийской улице образовалась около 16:30.

Сервис "Яндекс.Карты" днем 12 февраля "окрасил" участок Софийской улицы в "бордовый". Причиной затора стало ДТП на Колпинском шоссе, пишут очевидцы в социальных сетях. 

Кроме того, водители рассказали в приложении "Яндекс.Навигатор" о том, что на круговом движении грузовая машина въехала в "легковушку", и она оказалась в отбойнике. 

Судя по комментариям в "Яндекс.Навигаторе", пробка на Софийской образовалась около 16:30. Автомобилисты стоят и на Колпинском шоссе на участке от Московского шоссе до Софийской.

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе задержан 18-летний водитель, въехавший в полицейскую машину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: авария на колпинском шоссе, пробка на софийской улице
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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