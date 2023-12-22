Авария на Колпинском шоссе стала причиной пробки на Софийской улице

Судя по комментариям в "Яндекс.Навигаторе", пробка на Софийской улице образовалась около 16:30.

Сервис "Яндекс.Карты" днем 12 февраля "окрасил" участок Софийской улицы в "бордовый". Причиной затора стало ДТП на Колпинском шоссе, пишут очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, водители рассказали в приложении "Яндекс.Навигатор" о том, что на круговом движении грузовая машина въехала в "легковушку", и она оказалась в отбойнике.

Судя по комментариям в "Яндекс.Навигаторе", пробка на Софийской образовалась около 16:30. Автомобилисты стоят и на Колпинском шоссе на участке от Московского шоссе до Софийской.

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе задержан 18-летний водитель, въехавший в полицейскую машину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)