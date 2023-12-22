В Красносельском районе задержан 18-летний водитель, въехавший в полицейскую машину

Молодой человек в 2023-2024 гг. к административной ответственности привлекался более 20 раз.

В ходе патрулирования у дома 32 по улице Патриотов в Красносельском районе сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Suzuki Escudo, который двигался без государственных регистрационных знаков. Водитель машины игнорировал требование о прекращении езды, тогда было организовано преследование, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 34 по той же улице управлявший Suzuki Escudo наехал на автомобиль патрульно-постовой службы полиции Hyundai Solaris, оказывающий помощь наряду ДПС в задержании преследуемой машины.

За рулем Suzuki Escudo находился 18-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали два работника постового автомобиля. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства, в его отношении составлены административные протоколы по ст. 19.3, ч. 1 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Машина правонарушителя помещена на спецплощадку.

Молодой человек в 2023-2024 гг. к административной ответственности привлекался более 20 раз.

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Фото: Piter.TV