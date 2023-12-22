По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

В субботу, 10 февраля, на 624-м километре автодороги "Россия" в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель "КамАЗа" с полуприцепом, не успев затормозить, наехал на 37-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая получила легкие травмы, ее госпитализировали и после оказания медицинской помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

Спустя 15 минут случилась вторая авария. В стоящий на оформлении этого происшествия грузовой автомобиль въехал Ford Focus, двигавшийся в Петербург. В результате столкновения 32-летний управлявший иномаркой скончался на месте.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" произошло массовое ДТП. Есть пострадавший.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти