На трассе "Кола" произошло массовое ДТП. Есть пострадавший

По факту аварии полиция проводит проверку.

На автодороге "Кола" в Кировском районе вечером 9 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель фуры DAF выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя машинами – Mitsubishi и Honda.

В результате аварии пострадал человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что жизнь пострадавшей в ДТП на Загородном проспекте петербурженки спасена.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти