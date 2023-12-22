На трассе "Кола" произошло массовое ДТП. Есть пострадавший

На автодороге "Кола" в Кировском районе вечером 9 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Водитель фуры DAF выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя машинами – Mitsubishi и Honda.
В результате аварии пострадал человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Ранее мы рассказывали о том, что жизнь пострадавшей в ДТП на Загородном проспекте петербурженки спасена.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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