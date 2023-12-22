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На трассе "Кола" произошло массовое ДТП. Есть пострадавший
Вчера, 23:39
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На трассе "Кола" произошло массовое ДТП. Есть пострадавший

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По факту аварии полиция проводит проверку.

На автодороге "Кола" в Кировском районе вечером 9 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель фуры DAF выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя машинами – Mitsubishi и Honda. 

В результате аварии пострадал человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что жизнь пострадавшей в ДТП на Загородном проспекте петербурженки спасена.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп на трассе кола, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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