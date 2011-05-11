На трассе “Кола” произошло ДТП с участием Haval и Fiat

Пострадавших нет.

На 208-м километре трассы "Кола" произошло столкновение двух автомобилей — Haval и Fiat. Об этом сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств не пострадали и смогли самостоятельно покинуть автомобили.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный бросил петарду в электрощиток жилого дома в Приморском районе.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области