Неизвестный бросил петарду в электрощиток жилого дома в Приморском районе

Злоумышленника ищут.

В подъезде жилого дома в Приморском районе петарда взорвалась в электрощитке.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 29 декабря около 21:50 в полицию поступило сообщение о хлопке, похожем на взрыв, в подъезде дома № 4/1 по Парашютной улице. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в электрощитке на 3-м этаже произошёл хлопок, предположительно, от петарды. В результате задымления была повреждена деревянная обшивка электрощитка и погнуты дверцы.

К счастью, пострадавших нет, отключения электричества не произошло, и эвакуация жильцов не потребовалась. В настоящее время ведется поиск злоумышленника, совершившего данный акт.

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Фото: Piter.TV