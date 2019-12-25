  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В руке школьника взорвалась петарда под Петербургом
Сегодня, 14:59
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В руке школьника взорвалась петарда под Петербургом

0 0

Сейчас подросток находится в реанимации.

В Педиатрическом университете врачи прооперировали ребенка, в руке которого взорвалась петарда. Хирургическое вмешательство продлилось пять часов, рассказали в вузе. 

Инцидент произошел накануне в Приозерском районе во время прогулки. Взрыв привел к травматической ампутации четырех пальцев и повреждениям мизинца. Кроме того, у пострадавшего диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости. 

Мы постарались сохранить максимально возможный объем тканей. К сожалению, повреждения были очень серьезными, многие мягкие ткани были утрачены. При такой травме реконструировать конечность не представлялось возможным. 

Антон Волков, детский микрохирург 

Сейчас подросток находится в реанимации. Родителей призвали внимательно относиться к досугу детей и не забывать о технике безопасности.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете врачи сохранили почку младенцу из Калининграда. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: педиатрический университет, петарда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии