В руке школьника взорвалась петарда под Петербургом

Сейчас подросток находится в реанимации.

В Педиатрическом университете врачи прооперировали ребенка, в руке которого взорвалась петарда. Хирургическое вмешательство продлилось пять часов, рассказали в вузе.

Инцидент произошел накануне в Приозерском районе во время прогулки. Взрыв привел к травматической ампутации четырех пальцев и повреждениям мизинца. Кроме того, у пострадавшего диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости.

Мы постарались сохранить максимально возможный объем тканей. К сожалению, повреждения были очень серьезными, многие мягкие ткани были утрачены. При такой травме реконструировать конечность не представлялось возможным. Антон Волков, детский микрохирург

Сейчас подросток находится в реанимации. Родителей призвали внимательно относиться к досугу детей и не забывать о технике безопасности.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете врачи сохранили почку младенцу из Калининграда.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета