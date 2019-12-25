В руке школьника взорвалась петарда под Петербургом

В Педиатрическом университете врачи прооперировали ребенка, в руке которого взорвалась петарда. Хирургическое вмешательство продлилось пять часов, рассказали в вузе.
Инцидент произошел накануне в Приозерском районе во время прогулки. Взрыв привел к травматической ампутации четырех пальцев и повреждениям мизинца. Кроме того, у пострадавшего диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости.
Мы постарались сохранить максимально возможный объем тканей. К сожалению, повреждения были очень серьезными, многие мягкие ткани были утрачены. При такой травме реконструировать конечность не представлялось возможным.
Антон Волков, детский микрохирург
Сейчас подросток находится в реанимации. Родителей призвали внимательно относиться к досугу детей и не забывать о технике безопасности.
Фото: пресс-служба Педиатрического университета
