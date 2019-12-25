В Педиатрическом университете врачи сохранили почку младенцу из Калининграда

Врачи Педиатрического университета смогли сохранить почку новорожденному из Калининграда. Вторую операцию мальчику 2025 года рождения провели 27 января, первое вмешательство состоялось на этапе внутриутробного развития, рассказали в вузе 12 февраля.
Поводом для внутриутробного шунтирования стал гидронефроз – следствие аномалии мочевыделительной системы, при которой прекращается нормальный отток мочи и расширяется чашечно-лоханочная система почки. Кроме того, ухудшилось состояние будущей мамы. Ее удалось стабилизировать благодаря плазмаферезу и гемосорбции.
Угроза для почки сохранялась. В ходе консилиума специалисты пришли к выводу, что сохранить функцию органа можно только одним способом: установив в почку специальный шунт для оттока мочи.
После рождения малыш оставался под наблюдением специалистов отделения патологии новорожденных и детей грудного возраста. После обследований медики выполнили лапароскопическую пластику пиелоуретрального сегмента правой почки.
Уже 11 февраля младенец отправился домой, почки ребенка функционируют исправно.
