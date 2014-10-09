Врачи пять часов оперировали мальчика с оторванными пальцами из Ленобласти

Восьмилетний ребенок из поселка Кузнечное лишился четырех пальцев из-за взрыва пиротехники.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели экстренное многочасовое вмешательство ребенку, пострадавшему от неосторожного обращения с фейерверком. Бригада скорой доставила восьмилетнего пациента из Ленинградской области в клинику, где хирурги незамедлительно приступили к работе. Сложность оперативного лечения потребовала пяти часов непрерывной борьбы за сохранность конечности.

Диагноз оказался тяжелым. Детонация петарды привела к травматической ампутации четырех пальцев — от большого до безымянного. Мизинец подвергся значительным разрушениям. Дополнительно медики зафиксировали открытый перелом и вывих пястной кости. Детский микрохирург Антон Волков констатировал: реанимировать кисть не представлялось возможным. Специалисты стремились сберечь максимум тканей, однако масштаб повреждений и утрата мягких структур не оставили шансов на реконструкцию. Восстановить функциональность руки нельзя.

Сейчас мальчик пребывает в реанимационном отделении под непрерывным наблюдением. Ранее областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя, реализовавшей пиротехническое изделие покупателю, не достигшему совершеннолетия. Инцидент произошел в продуктовом магазине поселка Кузнечное. Ребенок приобрел опасный товар в компании ровесников.

Фото: Piter.TV