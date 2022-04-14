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Байкер разбился на трассе "Кола" в Ленобласти
Сегодня, 12:06
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Байкер разбился на трассе "Кола" в Ленобласти

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Мужчина скончался на месте ДТП.

На 57-м км автодороги "Кола" в Ленинградской области  46-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом и совершил опрокидывание на проезжую часть дороги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель мотоцикла Honda в результате ДТП скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи. По факту смертельной аварии полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, способствовавшие трагедии.

Отммечается, что у мужчины было водительское удостоверение, но без права управления категорией А, а у мотоцикла не было государственного номерного знака.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция проводит проверку ДТП на Болотной улице в Санкт-Петербурге. Пострадал 4-летний пешеход.

Фото: pxhere 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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