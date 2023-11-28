На Болотной улице водитель сбил 4-летнего ребенка

Мальчик был госпитализирован в больницу.

Полиция проводит проверку ДТП на Болотной улице в Санкт-Петербурге. Пострадал 4-летний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что все произошло 13 сентября в 16:55 у дома 32 по Болотной улице. 51-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь от проспекта Мориса Тореза в сторону 2-ого Муринского проспекта, совершил наезд на 4-летнего мальчика. Ребенок после ударился еще и о припаркованный автомобиль.

В результате ДТП ребенок получил ушибы и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV