  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Болотной улице водитель сбил 4-летнего ребенка
Сегодня, 11:59
175
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

На Болотной улице водитель сбил 4-летнего ребенка

0 0

Мальчик был госпитализирован в больницу.

Полиция проводит проверку ДТП на Болотной улице в Санкт-Петербурге. Пострадал 4-летний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что все произошло 13 сентября в 16:55 у дома 32 по Болотной улице. 51-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь  от проспекта Мориса Тореза в сторону 2-ого Муринского проспекта, совершил наезд на 4-летнего мальчика. Ребенок после ударился еще и о припаркованный автомобиль.

В результате ДТП ребенок  получил ушибы и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.  

Ранее Piter.TV сообщал, что авария на Мурманском шоссе унесла жизнь пассажира Renault.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп на болотной, дтп с ребенком
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии