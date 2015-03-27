На улице Кржижановского водитель сбил 7-летнего школьника, выбежавшего на дорогу

Первоклассник получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. 14 декабря в 14:15 в полицию поступило сообщение о ДТП у дома 3 корпус 1 по улице Кржижановского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь по улице Кржижановского в сторону Российского проспекта, наехал на 7-летнего школьника, который выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода из-за припаркованного автомобиля.

Отмечается, что в 2024 году водитель 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП с грузовиком в Ленобласти погиб водитель "Нивы".

Фото: Piter.TV