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На трассе "Кола" в Ленобласти в автомобиль "скорой" въехала иномарка
Вчера, 23:41
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На трассе "Кола" в Ленобласти в автомобиль "скорой" въехала иномарка

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В результате аварии водитель "легковушки" скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 52-м километре автодороги "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 13 августа в Кировском районе 54-летний водитель, управляя иномаркой Volkswagen Jetta, совершил наезд на стоящий на обочине из-за поломки с включенными аварийными сигналами, дорожным знаком автомобиль скорой медицинской помощи "Газель". Водитель в возрасте 58 лет находился возле машины. 

В результате аварии водитель "легковушки" скончался на месте происшествия. Детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что авария с участием семи автомобилей случилась в Мурино. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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