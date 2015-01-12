На трассе "Кола" в Ленобласти в автомобиль "скорой" въехала иномарка

В результате аварии водитель "легковушки" скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 52-м километре автодороги "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 августа в Кировском районе 54-летний водитель, управляя иномаркой Volkswagen Jetta, совершил наезд на стоящий на обочине из-за поломки с включенными аварийными сигналами, дорожным знаком автомобиль скорой медицинской помощи "Газель". Водитель в возрасте 58 лет находился возле машины.

В результате аварии водитель "легковушки" скончался на месте происшествия. Детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что авария с участием семи автомобилей случилась в Мурино.

Фото: Telegram / Mash на Мойке